Настя Каменських показала, як розслабляється на морі в білосніжному купальнику

Популярна українська співачка поділилася соковитим фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Настя насолоджується відпочинком, купаючись в морі. Співачка лежить на спині, дозволяючи хвилям омивати своє тіло. На ній розкішний купальник-бікіні білосніжного кольору. Настя закинула вгору руки і спокусливо витягла стрункі ніжки.

"Русалочка", - підписала знімок співачка.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Ще краще Труселя до вух натягнути", " Фоточка бомба. Спасибі", " як водичка?«, "А чому в купальнику? минулого разу не соромилася», «треба було голою», "нереальна", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Каменських показала себе з чоловіком Потапом.

На фото красуня була в Жовтих прозорих окулярах і білому купальнику. Поруч можна побачити Олексія в сорочці і чорних окулярах. Настя закрила очі від задоволення, а Потап робив фото, показуючи вид на яхті. Парочка здалася на декількох кадрах, де можна помітити тільки любов і захоплення один одним.

Настя написала, що вдячна чоловікові «за кожен поцілунок, за кожне солодке обійми і закоханий погляд». Вона також подякувала йому за розуміння і те, що він завжди поруч.

Нагадавши, Каменських в білосніжному бікіні запалила з Потапом на яхті, інтимні кадри.

Як повідомляла Politeka, грайлива Каменських похвалилася засмаглими сідницями у ванній:"енергія прокидається".

Також Politeka писала, що волога Каменських побешкетувала в тісному купальнику, зачарувавши позами на курорті: "Потап це заслужив".