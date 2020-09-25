Колишня учасниця шоу «Танці з зірками», хореограф Ілона Гвоздєва розповіла про своє ставлення до відвертих знімків

Вагітна знаменитість зізналася, що не готова публікувати в мережі знімки, на яких позує оголеною. Про це вона розповіла в інтерв'ю ведучій Аліні Харченкко для її YouТube-каналу Home Wings.

Так, Гвоздьова зізналася, що головним противником таких фото з її участю буде її чоловік Іван Хомячук. Хореограф пояснила, що він дотримується «занадто правильних поглядів», а тому може «порвати її на німецький прапор», якщо в інтернеті з'являться її відверті знімки.

Втім, знаменитість зазначає, що і сама не хотіла б, щоб на її сторінки в соцмережах підписувалися тільки заради знімків без одягу.

Відповідаючи на це питання, Гвоздьова привела в приклад відому українську співачку Олю Полякову, яка відома своїми часом надто відвертими образами.

"Знову-таки, нікого не хочу образити, але я, наприклад, не Оля Полякова. У неї це чітко вибудуваний образ, вона так себе несе. Може при цьому роздягнутися і виставити фото себе голою. Мене мама по-іншому виховувала. На мене можуть дивитися мої діти", - заявила Гвоздєва.

Відзначимо, що хореограф брала участь в шоу «Танці з зірками» в парі з ведучим Дмитром Танковичем. Однак, вони вилетіли з проекту вже після другого ефіру.

Нагадавши, названо ім'я найвірогіднішого переможця "Танців з зірками", ведуча не стрималася: "немає рівних".

Як повідомляла Politeka, хореограф розкрила несправедливість на "Танцях з зірками", вагітна Гвоздєва не витримала.

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