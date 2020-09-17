Актриса и модель Иванна Онуфрийчук, которая стала ведущей «Танців з зірками» во втором эфире, рассказала, кто может стать победителем шоу

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала в интервью «Сегодня». Девушка была приглашена в качестве ведущей балкона, где она вместе с Женей Котом встречала танцевальные пары. Она рассказала, что над проектом трудится огромная команда, и на экране порой не видно, насколько масштабна эта работа.

По словам Онуфрийчук, сценарий ведущих меняется постоянно и даже в процессе шоу. Поэтому нужно быть очень гибким.

Телеведущая отметила, что ей очень понравилась пара Надежды Мейхер, но среди фавориток, без сомнений, экс-ВИА Гра Санта Димопулос, которая в прошлом занималась бальными танцами.

«Предполагаю, что и победительницей "Танців" станет именно она. Ведь первые два эфира пара Санты танцует просто безупречно, они очень тщательно готовятся... К ним вообще нет претензий, и этой паре пока нет равных на паркете», - заявила звезда.

По ее мнению, Олегу Виннику удастся дойти до финала шоу благодаря большой аудитории поклонниц и профессиональной партнерше.

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