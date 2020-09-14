Артисты не убедили жюри и зрителей в своей любви

В зоне риска оказались три пары, но одной повезло меньше всего

Так, в воскресенье, 13 сентября в эфир вышел третий выпуск нового сезона проекта "Танці з зірками". Его темой стал стала любовь во всех ее проявлениях, поэтому все участники шоу танцевали для близких людей. Одной паре все же меньше других удалось продемонстрировать искренние и серьезные чувства - и это оказались певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар. Они исполнили контемпорари под песню Ирины Билык "Нас нет", набрав 25 баллов.

К слову, Дикусар, уже танцевал под этот трек с Ириной Билык и согласился вновь исполнить танец под него только со Славой Каминской.

Кроме того, на грани вылета оказались Арам Арзуманян с Тоней Руденко, а также Аlyona Аlyona и Юрий Гурич, в "любовь" которых менее всего поверили жюри и зрители.

Лидерами же турнирной таблицы стали Санта Димопулос и Юлия Санина с 37 баллами.

Напомним, неделю назад проект оставили ведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева.

Ранее мы сообщали, хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поделился своими прогнозами после первого эфира шоу. Он назвал три пары, которые, по его мнению, являются претендентами на победу.

«10-ку ставить есть кому, но пока рано, - поделился Влад. - Меня очень удивила Санта Димопулос. Технически - ну почти безупречно, как для первого эфира - я бы сказал невероятно». Также хореограф отметил номера Надежды Мейхер и Тараса Цимбалюка, добавив, что, конечно же, ситуация еще может измениться.

Напомним, неожиданное фото с "Танців з зірками" наделало шума в Сети: "Победитель практически известен"

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