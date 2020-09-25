Відома українська співачка Камалія розповіла про тяжкий перебіг китайського вірусу у своєї сім'ї
Зірка повідомила про те, що вони з сім'єю заразилися китайським вірусом, ще 11 вересня. З тих пір пройшло вже два тижні, проте поки, судячи з усього, сімейство не йде на поправку.
Так, 23 вересня Камалія сама розповіла, про те, як протікає хвороба, у себе в Фейсбук.
"Я дуже пригнічена! Захуру сьогодні стало гірше, їздили в Олександрівську, КТ показало до 40% ураження легень! Змінили антибіотики. Якщо не стане краще до п'ятниці, то госпіталізація неминуча!",- зізналася співачка.
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Незабаром після цього в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 65-річний чоловік співачки, мільярдер Мохаммад Захур знаходиться при смерті через хворобу. Камалія гнівно спростувала цю інформацію, опублікувавши в Instagram фото свого чоловіка.
"Бажаю автору цієї статті так виглядати перед смертю", - написала вона під знімком.
Відзначимо, що раніше Камалія розповіла про те, що Китайський вірус підтвердився у всієї її сім'ї і навіть двох помічників: нянь і водія.
"У мене захворювання протікає в легкій формі, у Захура і моєї мами в середньо-важкій формі, нянь наших дітей ми поклали в лікарню, - поділилася співачка. - І не кажіть мені, чому я без маски ходжу при дитині..Ми хворіємо всією сім'єю більше 10 днів. У Мірабелли слабкі ознаки коронавірусу, у Арабелли був кашель, була висока, а зараз субфебрильна температура. Ми запитували у лікарів, чи є якийсь сенс ізолювати дітей, вони відповіли, що ні", - зазначила вона.
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