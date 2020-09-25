Известная украинская певица Камалия рассказала о тяжелом течении китайского вируса у своей семьи

Звезда сообщила о том, что они с семьей заразились китайским вирусом, еще 11 сентября. С тех пор прошло уже две недели, однако пока, судя по всему, семейство не идет на поправку.

Так, 23 сентября Камалия сама рассказала, о том, как протекает болезнь, у себя в Фейсбук.

«Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна!», - призналась певица.

Вскоре после этого в СМИ появилась информация о том, что 65-летний муж певицы, миллиардер Мохаммад Захур находится при смерти из-за болезни. Камалия гневно опровергла эту информацию, опубликовав в Инстаграм фото своего мужа.

«Желаю автору этой статьи так выглядеть перед смертью», - написала она под снимком.

Идёт 18 -ый день нашей болезни на Ковид 19!( Даже не знаю, что вам сказать! Я очень подавлена! Захуру сегодня стало хуже, ездили в Александровскую, КТ показало до 40% поражения лёгких! Сменили антибиотики. Если не станет лучше до пятницы, то госпитализация неизбежна!( Мой управляющий со вчерашнего дня в реанимации, в тяжёлом состоянии под СИПАП маской. А няни уже вылечились. Завтра выписывают из больницы. Gepostet von Kamaliya Zahoor am Mittwoch, 23. September 2020

Отметим, что ранее Камалия рассказала о том, что китайский вирус подтвердился у всей ее семьи и даже двух помощников: нянь и водителя.

«У меня заболевание протекает в легкой форме, у Захура и моей мамы в средне-тяжелой форме, нянь наших детей мы положили в больницу, - поделилась певица. - И не говорите мне, почему я без маски хожу при ребенке..Мы болеем всей семьей больше 10 дней. У Мирабеллы слабые признаки коронавируса, у Арабеллы был кашель, была высокая, а сейчас субфебрильная температура. Мы спрашивали у врачей, есть ли какой-то смысл изолировать детей, они ответили, что нет», - отметила она.

Напомним, беда в семье украинской певицы, срочное обращение: «Наших детей мы положили в…».

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины попала в беду, семью спасают врачи.

Также Politeka писала, что дочь-близняшка самой богатой певицы Украины ошарашила проделками.