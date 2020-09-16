Популярная украинская исполнительница рассказала о том, как ее семья столкнулась с опасной болезнью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Facebook знаменитости.

Так, певица Камалия рассказала о том, что китайский вирус подтвердился у всей ее семьи и даже двух помощников: нянь и водителя.

«У меня заболевание протекает в легкой форме, у Захура и моей мамы в средне-тяжелой форме, нянь наших детей мы положили в больницу, - поделилась певица. - И не говорите мне, почему я без маски хожу при ребенке..Мы болеем всей семьей больше 10 дней. У Мирабеллы слабые признаки коронавируса, у Арабеллы был кашель, была высокая, а сейчас субфебрильная температура. Мы спрашивали у врачей, есть ли какой-то смысл изолировать детей, они ответили, что нет», - отметила она.

До этого мы писали, что супруга миллиардера Мохаммада Захура певица Камалия заявила, что заболела китайским вирусом.

Певица утверждает, что соблюдала все правила предосторожности, предписанные карантинными ограничениями, однако ей это не помогло.

"Вот и наш дом не миновал COVID-19. Раньше я относилась к ситуации вокруг вируса достаточно скептически, но придерживалась абсолютно всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже стали болеть уже друзья, теперь и наша семья", – написала она.

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