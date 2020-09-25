Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала, як проводить ночі і вечори в клубі

Після скандального розставання з Максом Михайлюком фактично відразу після шоу, дівчина отримала нову хвилю популярності. Втім, довго сумувати про сварку з потенційним нареченим вона не стала.

Зараз Даша перебуває в нових відносинах з таємним коханим, особистість якого не розкриває. Ульянова заявляє, що він набагато старший за неї і не користується соціальними мережами. Дівчина не показує коханого навіть під час вечірок або відпочинку в клубі або ресторані.

Наприклад, в розділі Сторі в Instagram, Даша показала, як проводить весело час з келихом в руках. У міні-спідниці і чорній кофтині без рукавів такого ж чорно кольору, Даша влаштувала бурхливі танці перед камерою і спокусливо порухалася, не випускаючи келих з рук. Примітно, що нічні витівки Даші дуже бурхливо обговорюють фанати, як правило під постами в Instagram Ульянової, які вона стала викладати помітно рідше. Деякі постійно підловлюють екс-холостячку на невдалих ракурсах і запитують "що з очима?".

До цього Даша Ульянова розбурхала відвертою позою. У себе в Instagram красуня опублікувала свіже фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Даша була одягнена в халатик. Вона сиділа на стільці-кушетці, закинувши ніжки. Особливої пікантності кадру надав той факт, що Ульянова задерла халатик, оголивши свої стрункі ніжки, і трохи відчинила, натякнувши на те, що під халатом нічого немає.

"Запізнитися на літак? Вміємо, практикуємо. Ох вже ці київські Затори. Але в будь-якій незрозумілій ситуації-найголовніше не панікувати, взяти себе в руки і спокійно вирішити ситуацію», - розповіла Ульянова, зазначивши, що таки дісталася до Одеси і тепер відпочиває в своєму улюбленому готелі.

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