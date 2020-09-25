Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала, как проводит ночи и вечера в клубе

После скандального расставания с Максом Михайлюком фактически сразу после шоу, девушка получила новую волну популярности. Впрочем, долго грустить о ссоре с потенциальным женихом она не стала.

Сейчас Даша состоит в новых отношениях с тайным возлюбленным, личность которого не раскрывает. Ульянова заявляет, что он намного старше нее и не пользуется социальными сетями. Девушка не показывает возлюбленного даже во время вечеринок или отдыха в клубе или ресторане.

К примеру, в разделе Стори в Инстаграм, Даша показала, как проводит весело время с бокалом в руках. В мини-юбке и черной кофточке без рукавов такого же черно цвета, Даша устроила бурные танцы перед камерой и соблазнительно подвигалась, не выпуская бокал из рук. Примечательно, что ночные выходки Даши очень бурно обсуждают фанаты, как правило под постами в Инстаграм Ульяновой, которые она стала выкладывать заметно реже. Некоторые постоянно подлавливают экс-холостячку на неудачных ракурсах и спрашивают "что с глазами?".

До этого Даша Ульянова взбудоражила откровенной позой. У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде. Даша была одета в халатик. Она сидела на стуле-кушетке, закинув ножки. Особой пикантности кадру придал тот факт, что Ульянова задрала халатик, оголив свои стройные ножки, и немного распахнула, намекнув на то, что под халатом ничего нет.

«Опоздать на самолёт? Умеем, практикуем. Ох уж эти киевские пробки. Но в любой непонятной ситуации - самое главное не паниковать, взять себя в руки и спокойно решить ситуацию», - рассказала Ульянова, отметив, что таки добралась до Одессы и теперь отдыхает в своем любимом отеле.

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