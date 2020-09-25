Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк поділилася зізнанням про те, що принесло їй радість останнім часом

Анна Заворотнюк поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ньому дочка зірки серіалу "Моя прекрасна няня" розповіла про своє ставлення до приходу осені. Вона поділилася знімками в затишному светрі кольору індиго, розповівши про те, що вже вирішила одягнутися для холодів, коли погода раптом несподівано змінилася.

"Несподівано засвітило сонечко і ми відразу згадали, що щоосені приходить «Бабине літо». Правда воно буває дуже коротким, менше тижня, але все одно це дуже радісний момент. Знову відчути ласкаве сонце. Одним словом погода нас радує, я вас з цим вітаю. Як добре, що такі радісні моменти все-таки бувають в нашому житті, особливо під час епідемії", - написала Заворотнюк.

Її шанувальники тут же відреагували на свіжий пост знаменитості.

"Як вам личить синій колір", "Анна, Ви прекрасні", "Ганнуся, яка красуня", "яка ви красива дай бог вам щастя тепла сонця над головою що б він світило яскраво як ви", "така краса неймовірна, Аня", "як вам йде посмішка дуже красива ви", "Ви вся в маму, красуня! Дай їй Бог здоров'я!", "Копія мами", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк убила несподіваним чином в міні.

Як повідомляла Politeka, дочка Заворотнюк похвалилася мініатюрною талією і показала, чим себе догоджає перед холодами.

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк у приспущеному светрі підкорила природною красою: "така ніжна".