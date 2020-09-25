Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась признанием о том, что принесло ей радость в последнее время

Анна Заворотнюк поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В нем дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» рассказала о своем отношении к приходу осени. Она поделилась снимками в уютном свитере цвета индиго, рассказав о том, что уже решила приодеться для холодов, когда погода вдруг неожиданно изменилась.

«Неожиданно засветило солнышко и мы сразу вспомнили, что каждую осень приходит «Бабье лето». Правда оно бывает очень коротким, меньше недели, но все равно это очень радостный момент. Вновь почувствовать ласковое солнце. Одним словом погода нас радует, я вас с этим поздравляю. Как хорошо, что такие радостные моменты все-таки бывают в нашей жизни, особенно во время эпидемии», - написала Заворотнюк.

Ее поклонники тут же отреагировали на свежий пост знаменитости.

«Как вам идет синий цвет», «Анна, Вы прекрасны», «Анечка, какая красавица», «Какая вы красивая дай бог вам счастья тепла солнца над головой что бы он светило ярко как вы», «Такая красота невероятная, Аня», «Как вам идёт улыбка очень красивая вы», «Вы вся в маму, красавица! Дай ей Бог здоровья!», «Копия мамы», - пишут люди.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк сразила неожиданным образом в мини.

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк похвасталась миниатюрной талией и показала, чем себя ублажает перед холодами.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк в приспущенном свитере покорила естественной красотой: «Такая нежная».