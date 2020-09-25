Українцям анонсували чергове підвищення зарплат

Цю інформацію озвучив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає Інтерфакс.

За його словами, держрегулятор в особі НБУ очікує в 2021 році зростання середньої заробітної плати на 15%.

"Ефект перенесення очікуємо більш спокійний, так як економіка все ще буде слабкою і тільки почне відновлюватися після кризи. За нашими оцінками, при 30%-ому зростанні мінімальної зарплати середня зросте наступного року десь на 15%", – підкреслив Сологуб в інтерв'ю журналістам.

Також заступник голови НБУ заспокоїв українців і заявив, що підвищення мінімальної зарплати на 30% не вплине на курс долара.

Що стосується стрибка цін на продукти і послуги, то зростання мінімалки матиме "незначний" вплив.

"Чисто механічно, з точки зору облікової ставки, це повинно вгору підтягувати її траєкторію, якщо інфляція виходить вище мети, але на економіку в цілому багато факторів впливає", – продовжив він у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Дмитро Сологуб додав, що підвищення мінімалки буде враховуватися в жовтневому прогнозі НБУ.

Раніше ми розповідали, що через карантин і епідемію китайського вірусу Кабмін вирішив обмежити зарплати топ-чиновників до 47 тисяч на місяць.

Але вже наприкінці серпня Конституційний суд визнав незаконним рішення уряду про обмеження зарплат чиновників до 47 тисяч на період карантину.

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