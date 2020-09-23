В Кабмине решили оставить введенные во время карантина ограничения на зарплаты

Об этом 23 сентября на заседании правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Речь идет о зарплате самого главы правительства и министров, которые на время карантина было решено ограничить до размера 5 средних зарплат.

Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин и он, как его глава, остаются под действием постановления №304, согласно которому размер их зарплат было решено ограничить. Он также обратился к министрам с призывом не перегибать с зарплатами их заместителей и прочих сотрудников министерств.

«Что касается заработных плат чиновников, заместителей министров, работников министерств, я прошу всех министров также контролировать, чтобы не было перекосов, чтобы зарплаты соответствовали тем уровням, о которых мы говорили и которые приемлемы для экономической ситуации», - заявил премьер.

Отметим, что ранее Конституционный суд признал незаконным постановление об ограничении размера зарплат госслужащих и судей на время карантина.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров освободил от уплаты пенсионного сбора. Эту информацию подтвердил глава правительства Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы, которые впервые покупают жилье, автоматически освобождаются от уплаты пенсионного сбора.

Такое решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства.

Кроме этого, Денис Шмигаль анонсировал снижение ипотечных ставок для украинцев.

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