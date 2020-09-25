Кому повезет больше всех

Украинцам анонсировали очередное повышение зарплат

Эту информацию озвучил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает Интерфакс.

По его словам, госрегулятор в лице НБУ ожидает в 2021 году рост средней заработной платы на 15%.

“Эффект переноса ожидаем более спокойный, так как экономика все еще будет слабой и только начнет восстанавливаться после кризиса. По нашим оценкам, при 30%-ном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%”, – подчеркнул Сологуб в интервью журналистам.

Также замглавы НБУ успокоил украинцев и заявил, что повышение минимальной зарплаты на 30% не повлияет на курс доллара.

Что касается скачка цен на продукты и услуги, то рост минималки будет иметь "незначительное" влияние.

“Чисто механически, с точки зрения учетной ставки, это должно вверх подтягивать ее траекторию, если инфляция выходит выше цели, но на экономику в целом много факторов влияет”, – продолжил он в общении с журналистами.

Подытоживая, Дмитрий Сологуб добавил, что повышение минималки будет учитываться в октябрьском прогнозе НБУ.

Ранее мы рассказывали, что из-за карантина и эпидемии китайского вируса Кабмин решил ограничить зарплаты топ-чиновников до 47 тысяч в месяц.

Но уже в конце августа Конституционный суд признал незаконным решение правительства об ограничении зарплат чиновников до 47 тысяч на период карантина.

Напомним, что украинцев ошарашили новыми зарплатами в Раде

Как сообщала Politeka, повышенные зарплаты начислят в сентябре, кому ждать новых денег со дня на день

Также Politeka писала, что ограничение размера зарплат украинцев на время карантина, принято решение