Несмотря на кризис, зарплаты парламентариев могут существенно вырасти

Об этом пишет Сегодня.

Как известно, Кабмин подал в Верховную Раду первый проект госбюджета на 2021 год, который уже успел вызвать много вопросов и споров.

Главная претензия к документу - увеличение расходов на власть, несмотря на кризис и растущий дефицит.

В 2021 году на Верховную Раду планируют потратить 2 млрд 288 млн гривен – это на 244 млн, или почти на 12% больше, чем в нынешнем году. При этом, в целом расходная часть госбюджета выросла только на 4,86% (в нынешнем году план по расходам составляет 1,269 трлн грн).

Согласно законодательству, зарплаты нардепов привязаны к размеру прожиточного минимума, поэтому они также будут повышены. Должностной оклад депутата – члена комитета ВР вместо 21 020 грн составит 22 000 грн (10 прожиточных минимумов), оклад главы или заместителя главы профильног комитета, подкомитета, фракции будет повышен с 21 650 до 22 660 грн.

Помимо зарплат, будут повышены, вероятно, и различные надбавки/премии/компенсации, которые парламентарии ежемесячно получают. Но эти выплаты уже регулируются не законодательством, а внутренними распоряжениями.

На фоне сокращения субсидий, в проекте госбюджета также были увеличены расходы на 13% на Кабмин (с 979 млн до 1,1 млрд грн).

Государственное управление делами, которое подчиняется президенту Украины, получило наибольшую прибавку в финансировании на 2021 год. Если в текущем году им выделяли 2,4 млрд, то в следующем - 3,2 млрд (+33%).

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