Стало известно, из-за чего Кейт Миддлтон обиделась на королеву Елизавету II

Об этом пишет таблоид Express.

Выяснилось, что жена принца Уильяма была обижена на монарха за то, что мать Меган Маркл теплее приняли в королевской семье.

Ни для кого не секрет, что Меган Маркл очень близка со своей матерью Дориел. Когда бывшие герцоги сбежали в США, предполагалось, что Дория будет вместе с ними, чтобы помогать в воспитании сына Арчи.

А на пышной свадьбе герцогов в Британии принц Чарльз подал Дориел руку, а после мило с ней беседовал на выходе из часовни Святого Георгия. И лишь спустя несколько месяцев началась настоящая ссора между герцогиней Кейт Миддлтон и королевой Елизаветой ІІ.

"Миддлтон разозлилась, когда узнала, что королева предложила матери Маркл провести рождественские каникулы в ее резиденции в Сандрингеме", - утверждают осведомленные инсайдеры.

В таком предложении Кейт Миддлтон увидела некое пренебрежение со стороны королевской семьи, поскольку ее родителей ни разуне приглашали провести Рождество в кругу Елизаветы II.

Выходит, что в скандале между Миддлтон и Елизаветой опять замешана Меган Маркл.

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Впервые Меган Маркл познакомилась с членами королевской семьи в ноябре 2016 года. Но тогда звезду Голливуда представили лишь старшему сыну принцессы Дианы. В этот вечер на встречу должна была прийти и Кейт Миддлтон.

Будущая супруга принца Гарри, как утверждают королевские биографы, огорчилась из-за того, что ей не удалось познакомиться с Кейт Миддлтон, которая в этот вечер решила остаться с детьми.

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