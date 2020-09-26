Популярні співачки, актриси і моделі буквально притягують увагу до себе тисяч чоловіків

Іноді це стає їх слабкістю, адже часто відносини виявляються токсичними, вимотують і закінчуються гучними розлученнями зі скандалами. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, яким не пощастило з чоловіками.

Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу розлучилися через десять років спільного подружнього життя. Після того, як стало відомо про публічні зради чоловіка в нічному клубі з дівчатами, Кароліна подала на розлучення. При цьому, відзначимо, майже всі гроші на мережу ресторанів чоловікові давала саме співачка, постійно гастролює і займається сім'єю.

Аліна Гросу і Олександр Комков одружилися минулого літа в Італії, а їх весілля сполошила всі соціальні мережі, адже розмах був і правда Королівський. Однак, в реальному житті налагодити сімейне життя їм так і не вдалося. У грудні Аліна зібрала речі і поїхала з їхнього будинку.

"Вийшло так, що ще в грудні мені Саша без єдиної на те причини, сказав:" Давай поживемо окремо. Я не знаю, як тобі запропонувати, Але я б, можливо, спробував місяць, але якщо я когось знайду, то тобі ж буде боляче через 2 тижні». Я не могла йому це пробачити, тому що ти або хочеш жити зі мною, або пробуєш, то інше, якщо ти не спробував до того, як ми одружилися ... Ну що це? Навіщо це все?» - поділилася співачка.

Мадонна і Хесус Лус були вельми ексцентричною парою, чоловік був помітно молодше зірки, та й виявився найвимогливішим альфонсом з усіх колишніх співачки. Вони зустрілися в 2008 році, коли Мадонна розлучилася з Гаєм Річі і була вразлива. Хесусу було всього 23, тоді як співачці вже за 50. Він мріяв про славу і завдяки зірці отримав місце в рекламній кампанії Dolce&Gabbana, а також співачка забезпечила його одягом, допомогла з роз'їздами і врешті-решт, Хесус кинув Мадонну.

Дженніфер Лопес і Каспер Смарт закрутили роман в 2011 році. Тоді співачку не бентежила різниця у віці в цілих 18 років. Вона насолоджувалася відносинами, але вони швидко пішли на спад через дитячі витівки чоловіка. На його честь Джей Ло навіть написала пісню»Я не твоя мама".

Лоліта і Дмитро Іванов розійшлися через десять років спільного життя зі скандалом. Дмитро зраджував співачці з молодою бізнес-вумен з Білорусі. Лоліта, до слова, раніше забезпечувала чоловіка, більшу частину витрат покривала саме вона, тому не дивно, що нова пасія чоловіка не менш забезпечена.

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн завели стосунки всупереч застереженням друзів Брітні. Вони були впевнені, що Кевіну від неї потрібні тільки гроші. Навіть зараз чоловік не може залишити зірку в спокої, постійно подає на неї в суд, вимагаючи гроші за нібито зіпсовану репутацію.

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