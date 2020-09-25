Історія з масовим блокуванням карт українців триває

Про нову НП в негативному відгуку, який був опублікований на порталі Мінфін, розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, вона приїхала на заправку і хотіла розрахуватися за паливо, але не змогла розплатитися картками Приватбанку.

"Заїхала на заправку і не змогла розплатитися карткою. Після цього виявилося, що всі карти заблоковані. З банку ні дзвінка, ні повідомлення", - розповіла вона.

Клієнтка зазначила, що державний ПриватБанк нібито заблокував її карти через заборгованість по комуналці.

"Виявилося, що через заборгованість за комуналку. Серйозно? І чим я повинна заплатити? Нирку продати? Якщо кредитка і зарплатна карта заблоковані. При цьому на момент блокування всі заборгованості були погашені", - дивується незадоволена клієнтка Приватбанку.

У Приватбанку, в свою чергу, всю провину за блокування карт вирішили перекласти на виконавця.

"Вам необхідно врегулювати питання з виконавцем, про що додатково повідомили вас на e-mail... Дізнатись суму заборгованості, надання копії листа про накладення арешту, причини арешту ви можете у виконавця. При надходженні до нас запиту про зняття арешту від виконавчої служби, обмеження буде знято протягом 1-3 робочих днів. У разі знаходження на картках суми більше, ніж сума арешту, по зверненню до банку є змога зняти кошти, що перевищують суму арешту", - відповіли на скаргу клієнтки.

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