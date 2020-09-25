Історія з масовим блокуванням карт українців триває
Про нову НП в негативному відгуку, який був опублікований на порталі Мінфін, розповіла незадоволена клієнтка.
За її словами, вона приїхала на заправку і хотіла розрахуватися за паливо, але не змогла розплатитися картками Приватбанку.
"Заїхала на заправку і не змогла розплатитися карткою. Після цього виявилося, що всі карти заблоковані. З банку ні дзвінка, ні повідомлення", - розповіла вона.
У Нацбанку повідомили про рішення по готівці, що відбудеться 9 жовтня: "До 18.00..."
Російська Кардашьян ледь втримала неосяжні принади в напівпрозорій піжамі: "Яке багатство"
"Зайняла 14 тисяч гривень, а віддала вже понад 60 тис.": українців заганяють у шалені борги, хто під загрозою
Повернення головної зірки в "Квартал 95", Кошовий зробив гучну заяву: "Знаю, що всі просять..."
Клієнтка зазначила, що державний ПриватБанк нібито заблокував її карти через заборгованість по комуналці.
"Виявилося, що через заборгованість за комуналку. Серйозно? І чим я повинна заплатити? Нирку продати? Якщо кредитка і зарплатна карта заблоковані. При цьому на момент блокування всі заборгованості були погашені", - дивується незадоволена клієнтка Приватбанку.
У Приватбанку, в свою чергу, всю провину за блокування карт вирішили перекласти на виконавця.
"Вам необхідно врегулювати питання з виконавцем, про що додатково повідомили вас на e-mail... Дізнатись суму заборгованості, надання копії листа про накладення арешту, причини арешту ви можете у виконавця. При надходженні до нас запиту про зняття арешту від виконавчої служби, обмеження буде знято протягом 1-3 робочих днів. У разі знаходження на картках суми більше, ніж сума арешту, по зверненню до банку є змога зняти кошти, що перевищують суму арешту", - відповіли на скаргу клієнтки.
Нагадавши, "При обміні валют або переказ коштів": у Нацбанку пояснили українцям, як хитро їх обманюють
Як повідомляла Politeka, "Гроші так і не повернули": ПриватБанк вляпався в новий скандал, обурливі деталі
Також Politeka писала, що депозит у Приватбанку обернувся крахом: "анулював всі відсотки за 7 місяців"