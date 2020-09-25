34-річна українська співачка Марта Адамчук, учасниця "Квартал 95", запаморочила голову ідеальним романтичним образом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в "вузькій" сукні на прогулянці.

Наряд брюнетки вигідно підкреслив її плавні вигини й чарівні округлості. Лук доповнили стильні туфельки на шпильці.

Трохи мрійлива Марта блиснула "крутими" стегнами, витонченою талією і пружним бюстом у всіляких ракурсах, гуляючи столичними вуличками.

"Після прогулянки з другом-фотографом:) яка гарна архітектура в Києві .. Є місця, в яких я ще жодного разу не бувала. Але тим і цікавіше - попереду ще багато відкриттів", - підписала фото Адамчук.

Раніше ми повідомляли, співачка розбурхала чарівним та таємничим чином на чуттєвому фото. Зірка позувала в легкій чорній сукні на тонких бретельках і з бездонним декольте, яке вдало підкреслило її витончені форми. Марта акуратно уклала волосся, зробила досить яскравий макіяж з акцентом на очі та доповнила образ оригінальними масивними сережками.

"Навіть не віриться, що вже кінець вересня. Радує одне - плин часу не може зіпсувати настрій - в кожній пори року є щось своє - дуже особливе❤️",-зворушливо підписала знімок артистка.

"Дуже з вами згодна. Кожна пора року не тільки прекрасна, а вона є для кожного з нас часткою нашого життя. Не любити якийсь час року, це не любити саме життя, або пропустити щось дуже важливе в нашому житті. А ви дуже красива в будь-яку пору року. Всього найкращого вам і восени, і взимку, і навесні, і влітку. 💗 ", - тепло підтримала Марту одна з прихильниць.

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