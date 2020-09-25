34-летняя украинская певица Марта Адамчук, участница "Квартал 95", вскружила голову идеальным романтическим образом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в "узком" платье на прогулке.

Наряд брюнетки выгодно подчеркнул ее плавные изгибы и пленительные округлости. Лук дополнили стильные туфельки на шпильке.

Немного мечтательная Марта блеснула "крутыми" бедрами, изящной талией и упругим бюстом во всевозможных ракурсах, гуляя по столичным улочкам.

"После прогулки с другом-фотографом:) Какая красивая архитектура в Киеве .. Есть места, в которых я еще ни разу не бывала. Но тем и интереснее - впереди еще много открытий 🖤", - подписала фото Адамчук.

Ранее мы сообщали, певица взбудоражила пленительным и таинственным образом на чувственном фото. Звезда позировала в легком черном платье на тонких бретельках и с бездонным декольте, которое удачно подчеркнуло ее изящные формы. Марта аккуратно уложила волосы, сделала довольно яркий макияж с акцентом на глаза и дополнила образ оригинальными массивными сережками.

"Даже не верится, что уже конец сентября. Радует одно-течение времени не может испортить настроение-в каждом времени года есть что - то свое-очень особенное ❤️", — трогательно подписала снимок артистка.

"Очень с вами согласна. Каждое время года не только прекрасное, а оно является для каждого из нас частицей нашей жизни. Не любить какое-то время года, это не любить саму жизнь, или пропустить что-то очень важное в нашей жизни. А вы очень красивая в любое время года. Всего наилучшего вам и осенью, и зимой, и весной, и летом. 💗", - тепло поддержала Марту одна из поклонниц.

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