Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав, як змінилася його зовнішність через карантин

Гуморист поділився кумедним фото в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кошовий позує на тлі стіни, демонструючи свої нові "вуса". Справа в тому, що артист, приробив собі під ніс аксесуар з тонким пір'ям, який дійсно віддалено нагадує пишну рослинність на обличчі. Можна припустити, що такими «вусами» Кошовий обзавівся вдома за час карантину. Судячи з усього, знімок артист жартома зробив вдома.

"Трошки заріс", - з властивим йому гумором підписав фото артист.

Відзначимо, що його шанувальники ніяк не змогли прокоментувати знімок, адже в розділі сторіз відсутня така можливість.

До цього ми писали про те, що в інтерв'ю ведучій Олександрі Кучеренко "33 за 3" Кошовий заявив, що не візьме Володимира Зеленського назад в студію "Квартал 95" після закінчення президентської каденції.

При цьому шоумен зазначив, що і сам президент поки не просився і навряд чи це зробить.

"Я знаю, що всі там просять... Але ні!",- Кошовий був категоричний, додавши, що його дратують питання журналістів про Зеленського. - "Він не просився. Я думаю, що не попроситься".

Крім того Кошовий зазначив, що не звертається до Зеленського щодо певних справ, пов'язаних з "Квартал 95", оскільки розуміє, що у того і так багато важливих питань. "Я почекаю", - коротко підкреслив артист.

Нагадаємо, повернення головної зірки в "Квартал 95", Кошовий зробив гучну заяву: "Знаю, що всі просять...".

Як повідомляла Politeka, гаряча дружина Комарова приголомшила одкровенням про Кошового і показала, на що вони здатні поруч.

Також Politeka писала, що Кошового з "Квартал 95" зняли на побаченні зі спекотною блондинкою, несподівані кадри.