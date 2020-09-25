Стало відомо, як будуть змінюватися розміри аліментів в Україні

Про це пише Politeka.net.

Згідно із законодавством, тепер в Україні проводитимуть індексацію розмірів аліментів.

Новий документ був опублікований в "Голосі України", і сьогодні він набув чинності.

Тепер щорічно проводитиметься індексація розміру аліментів, визначених судом у гривні. Індексація проводиться за умови, якщо інший процес не передбачений у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Урядом порядку.

У документі йдеться, що перегляд розміру виплат проводитимуть щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

"У разі самостійного направлення стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю або фізичній особі... індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі або в договорі між батьками про сплату аліментів на дитину", - сказано в законі, який офіційно набрав чинності.

Більш того, виконавець зобов'язаний обчислювати розмір заборгованості зі сплати аліментів щомісяця, а також проводити індексацію розміру таких виплат.

Раніше в Мін'юсті зробили важливе уточнення щодо декретної відпустки по догляду за дитиною.

Відзначається, що таку відпустку може брати не тільки мама, але і тато, дідусь чи бабуся.

Для того, щоб оформити декретну відпустку, необхідно подати роботодавцю заяву на відпустку і копію свідоцтва про народження дитини.

Нагадавши, виплати українцям змінять, Рада прийняла жорсткий закон: "розмір аліментів підлягає…»

Як повідомляла Politeka, українців масово позбавлять соцвиплат, Кабмін вже прийняв рішення

Також Politeka писала, що українцям перерахують пенсії та інші виплати, хто отримає більше грошей