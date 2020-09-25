Стало известно, как будут меняться размеры алиментов в Украине

Об этом пишет Politeka.net.

Согласно законодательству, теперь в Украине будут проводить индексацию размеров алиментов.

Новый документ был опубликован в "Голосе Украины", и сегодня он вступил в силу.

Теперь ежегодно будет производиться индексация размера алиментов, определенных судом в гривне. Индексация производится при условии, если иной процесс не предусмотрен в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном правительством порядке.

В документе говорится, что пересмотр размера выплат будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

"В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу - предпринимателю или физическому лицу... индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка", - сказано в законе, который официально вступил в силу.

Более того, исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера таких выплат.

Ранее в Минюсте сделали важное уточнение относительно декретного отпуска по уходу за ребенком.

Отмечается, что такой отпуск может брать не только мама, но и папа, дедушка или бабушка.

Для того, чтобы оформить декретный отпуск, необходимо подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка.

Напомним, выплаты украинцам изменят, Рада приняла жесткий закон: «размер алиментов подлежит…»

Как сообщала Politeka, украинцев массово лишат соцвыплат, Кабмин уже принял решение

Также Politeka писала, что украинцам пересчитают пенсии и другие выплаты, кто получит больше денег