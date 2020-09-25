Хто в зоні ризику

Один з популярних в Україні банків офіційно визнаний неплатоспроможним і позбавлений ліцензії

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банку.

Так, державний регулятор відкликав ліценію Банку"Аркада".

Відповідне рішення, як йдеться на офіційному порталі Нацбанку, було затверджено вчора, 24 вересня.

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 24 Вересня 2020 року №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "Аркада", – підкреслили в прес-службі НБУ.

Відзначимо, що банк "Аркада" був визнаний неплатоспроможним ще 20 серпня 2020 року після того, як його капітал зменшився до однієї третини від нормативу. Також регулятор ввів спеціальний режим контролю за діяльністю банку і призначив куратора.

Не виключено, що гроші українців можуть відшкодувати через Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Раніше ми вже розповідали про ліквідацію іншого відомого банку в Україні.

Так, в серпні 2020 року була завершена процедура ліквідації банку "Авант". 96% вкладів клієнтам організації повністю компенсували, загальна сума досягла 550 мільйонів гривень. Борги, які не вдалося повернути через брак майна банку, визнали погашеними.

Сам "Авант-банк" називали проблемним ще в 2015 році. Вже наступного року Нацбанк визнав його неплатоспроможним, а потім ініціював його ліквідацію.

Нагадавши, у Нацбанку озвучили плачевні цифри, економіка на дні

Як повідомляла Politeka, Нацбанк зробив важливу заяву, ситуація з готівкою різко змінилася

Також Politeka писала, що НБУ змінив важливе правило, яке торкнеться всіх українців