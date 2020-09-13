Украинцев предупредили о том, что их могут лишить субсидии из-за "доноса" соседей
В частности, украинцы могут добиться отмены субсидии для соседей, если владеют информацией о сокрытии ими доходов. Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Он объяснил, что с 1 июля 2018 года в Украине заработал реестр получателей субсидии, куда вносятся все данные о льготниках. Реестр в открытом доступе, поэтому украинцы могут посмотреть, правильно ли соседи указали данные о доходах.
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Если же выявлено сокрытие доходов, то украинцы имеют право обращаться в соцзащиту - по сути любой может донести на своего соседя и стать причиной того, что у человека отберут субсидию.
«Если эта информация соответствует действительности, ему могут отменить субсидию. Это элемент контроля», — объяснил Рева.
Также ранее сообщалось, что получатели субсидий за газ обязаны срочно уведомить органы социальной защиты о смене поставщика "голубого топлива", иначе можно лишиться выплат.
Такие правила вступили в силу сразу после начала введения в Украине рынка природного газа - это произошло 1 августа 2020 года.
В частности, с начала августа потребители природного газа могут самостоятельно выбирать компанию, где смогут закупить голубое топливо.
Напомним, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий.
Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.
Также Politeka писала, что украинцы могут потерять жилье и деньги из-за коммуналки, детали жесткого законопроекта.