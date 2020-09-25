Відома українська співачка Настя Каменських показала, як запалює на відпочинку, куди вирушила кілька днів тому

Настя постійно знаходиться в центрі обговорень через свою поведінку. Після того, як артистка скинула зайву вагу, вона припинила приховувати своє тіло і все частіше демонструє його на публіці.

Відверті концертні боді, прозорі костюми і ледь помітними міні-сукні з'явилися в її гардеробі і з кожним разом такі образи стають все більш відкритими.

Що ж стосується домашніх нарядів, а також бікіні, в яких співачка показує себе на відпочинку, то дані образи піддаються найбільшому обговоренню. Вся справа в тому, що Настя демонструє груди без ліфчика або виставляє напоказ сідниці, крутячись перед камерами.

Цього разу в розділі Сторі зірка показала в черговий раз свою п'яту точку в небесно-блакитному купальнику, а також показала, як відпочиває на сонячному пляжі вже в іншому бікіні – яскраво-жовтого відтінку.

До цього зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала топлес, в одних червоних стрінгах.

Фігуриста брюнетка позувала на відкритій мансарді, підставивши сонячним променям свої пишні принади. Настя покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах: спереду зірка прикривала бюст руками.

"Я вірю в те, що все в світі - це енергія 〰️ а кожна людина живе на своїй власній частоті енергетичних хвиль ➿ і для того, щоб жити так, як мрієш, потрібно налаштуватися на енергетичну частоту тієї реальності, яку ми хочемо 😌 спочатку ваші мрії будуть збуватися на тонкому енергетичному рівні - тобто на рівні думок. І тільки потім збудуться в сьогоденні ✨ тому починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде! ❤ ️ ",- поділилася співачка своїми філософськими думками.

"Чоловік де?? дозволяти..."; "Давай вже без трусиків, Настя, взагалі круто буде"; "Настя, Але вік, не дівчинка, а тітка, не пристойно таке на весь світ"; " дивлячись на твою попу ось це енергія прокидається 😊"; "жіночна, прекрасна, відкрита, щира і чиста краса💐"; " та чого вже? труси треба було теж зняти !!!! Гірше вже не буде!!!",- реакція в коментарях вражає.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки.