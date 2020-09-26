Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі порадувала фанатів образом в білій мереживній білизні

Емілі прославлена модель, тому її образи підкорюють мільйони жінок. При цьому також тисячі бажають дізнатися її секрети догляду за собою. Сама Ратаковскі не приховує, що вона і правда не дружить зі спортом. Причина, по якій її тіло виглядає струнким і підтягнутим спочатку, це генетичний джекпот.

Мама Емілі не тільки виглядає молодше свого віку, але і володіє розкішною фігурою. Тому дівчині і справді пощастило. Що ж стосується дієти, Ратаковскі також не повернута на фітнесі і строгих обмеженнях.

Вона просто слідує своєму режиму-любить йогу, масаж, пілатес і дуже багато рухається, активно прогулюючись по місту. Снідає Емілі звичайними булочками кунь-аман і запиває це чорною кавою без цукру. В обід вона дозволяє собі лише корисності, в числі яких салати і прості сендвічі, відмовляючись від солодощів.

Увечері Емілі не навантажує шлунок, але бувають дні, коли цього просто не уникнути, адже на зйомках колеги влаштовують справжні бенкети і не з'їсти гамбургер або картоплю фрі дуже складно.

На фото, представленому на фан-акаунті видно, що шкіра Емілі пружна і сяюча, а обличчя дівчини дуже чисте. Завдяки спа-процедурам, Ратаковскі виглядає дуже апетитно. У білих мереживах, вигідно підкреслюють її достоїнства, сама модель може спокусити будь-кого навіть без макіяжу.

Раніше ми писали, що струнка супермодель в черговий раз змогла довести, чому нею захоплюються мільйони жінок. Дівчина володіє не тільки дивовижною красою, яку не бажає підкреслювати макіяжем, але ще і може похвалитися підтягнутими формами в будь-якому образі.

Втім, фанати люблять більш прості і не постановочні кадри. На фан-акаунті також з'явилося таке фото, на якому Емілі без укладок, яскравого макіяжу і в одному купальнику підкорила всіх. Монокіні насиченого бірюзового відтінку вдало показало бюст дівчини-виріз на грудях продемонстрував "кращі сторони" Емілі у всій красі.

"Та ще Золота рибка" « " твої кольори саме диво🧡 🥺 🤎», «досконалість», «Вау, це безумство🔥», «які солодощі на задньому тлі 😋», «коли ти Поповнюєш запаси своїх бікіні !? 😭 ",» Гаряча матуся, ти вийдеш за мене заміж«, " Одягайся хоч разок - скромно ... 😢 ",» Така красива молода жінка, кожній твій образ це пожежа🔥, « " коли буде стрижка і колір волосся😍 😍?».

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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