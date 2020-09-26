Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски порадовала фанатов образом в белом кружевном белье

Эмили прославленная модель, поэтому ее образы покоряют миллионы женщин. При этом также тысячи желают узнать ее секреты ухода за собой. Сама Ратаковски не скрывает, что она и правда не дружит со спортом. Причина, по которой ее тело выглядит стройным и подтянутым изначально, это генетический джекпот.

Мама Эмили не только выглядит моложе своего возраста, но и обладает роскошной фигурой. Поэтому девушке и правда повезло. Что же касается диеты, Ратаковски также не повернута на фитнесе и строгих ограничениях.

Она просто следует своему режиму – любит йогу, массаж, пилатес и очень много двигается, активно прогуливаясь по городу. Завтракает Эмили обычными булочками кунь-аман и запивает это черным кофе без сахара. В обед она позволяет себе лишь полезности, в числе которых салаты и простые сэндвичи, отказываясь от сладостей.

Вечером Эмили не нагружает желудок, но бывают дни, когда этого просто не избежать, ведь на съемках коллеги устраивают настоящие пиршества и не съесть гамбургер или картошку фри очень сложно.

На фото, представленном на фан-аккаунте видно, что кожа Эмили упругая и сияющая, а лицо девушки очень чистое. Благодаря спа-процедурам, Ратаковски выглядит очень аппетитно. В белых кружевах, выгодно подчеркивающих ее достоинства, сама модель может соблазнить любого даже без макияжа, ведь ее образ может создать "эффект на миллион".

Ранее мы писали, что стройная супермодель в очередной раз смогла доказать, почему ею восхищаются миллионы женщин. Девушка обладает не только удивительной красотой, которую не желает подчеркивать макияжем, но еще и может похвастаться подтянутыми формами в любом образе.

Впрочем, фанаты любят более простые и не постановочные кадры. На фан-аккаунте также появилось такое фото, на котором Эмили без укладок, яркого макияжа и в одном купальнике покорила всех. Монокини насыщенного бирюзового оттенка удачно показало бюст девушки – вырез на груди продемонстрировал «лучшие стороны» Эмили во всей красе.

«Та еще золотая рыбка», «Твои цвета само волшебство🧡🥺🤎», «Совершенство», «Вау, это безумие🔥», «Какие сладости на заднем фоне 😋», «Когда ты пополняешь запасы своих бикини !? 😭», «Горячая мамочка, ты выйдешь за меня замуж», «Одевайся хоть разок - скромно ... 😢», «Такая красивая молодая женщина, каждый твой образ это пожар🔥,» «Когда будет стрижка и цвет волос 😍😍?».

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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