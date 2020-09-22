Балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар подняла личную тему в своем блоге

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала очень нежный снимок, на котором позировала в белой кофте с распущенными волосами. Кухар облокотилась на дверцу машины, ее руки были украшены золотыми браслетами.

«Интересно узнать...только у меня существует проблема общения с бывшими?! А вы общаетесь со своими бывшими? Удаётся ли вам сохранить дружеские отношения?!», - спросила у своих поклонников балерина.

Тема вызвала бурную реакцию под постом артистки. Одни поклонники стали хвалить ее необыкновенную внешность, а другие задаваться вопросом, откуда у Екатерины бывшие.

«Вау-вау. Очень нежное фото», «Солнышко такое», «Красотка», «безумно люблю вас очень очень», «Ну вот нельзя быть на свете красивой такой», «Вы с @stoianov_aleksandr так гармонично выглядите, будто рождены друг для друга) неужели у вас могут быть бывшие?)», «Как нежно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что до брака со своим партнером по танцам Александром Стояновым Кухар была замужем за другим мужчиной. Именно от него она родила своего первого сына Тимура. Правда, рассталась Кухар с мужчиной еще будучи беременной.

Напомним, что отчаянная Кухар снова сорвалась после скандала с Фреймут на «Танцях з зірками»: «Коснувшись дна…».

А еще Politeka писала, что Кухар сильно поплатилась за скандал с Фреймут на «Танцях з зірками».

Также Politeka сообщала, что счастливая Кухар из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с известием: "Нет сил скрывать".