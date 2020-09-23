Звезды шоу «Танці з зірками» впечатлили образами на эпатажной премьере нового украинского телепроекта

Уже через несколько дней в эфир выйдет новое шоу «Маскарад», в котором будут принимать участие многие украинские звезды. Накануне премьеры на странице проекта в Инстаграм появились фотографии звезд «Танці з зірками», которые посетили презентацию новой программы.

Так, на «красной дорожке» шоу засветились хореограф Влад Яма с женой, юморист Юрий Ткач с семейством, ведущий Юрий Горбунов, певица Санта Димопулос, балерина Екатерина Кухар и рэперша Alyona Alyona.

Кроме того, мероприятие посетила и певица Наталья Могилевская, которая вновь появилась на светском мероприятии в компании бизнесмена Олега Рыжова. Отметим, что их прошлое появление вместе спровоцировало целую волну слухов об их романе, которые певица опровергла. Впрочем, на новом фото Рыжов приобнимает звезду, и они оба счастливо улыбаются.

Все звезды позировали в компании маскотов шоу, одетых в причудливые костюмы инопланетян и зверей.

Украинцы тут же принялись обсуждать фото.

«Alyona Alyona шикарно выглядит», «Не пропустим, будем смотреть», «Очень интересно посмотреть!!! Как я поняла под каждой маской будет скрывается известный человек из шоу бизнеса и надо будет угадывать кто это», «Вай круто», «Судя по лабутенам, стрекоза- это Марув», «Екатерина роскошная как всегда», - пишут люди в комментариях.

Напомним, вылетевшая из "Танців" Alyona Alyona выдала, кто должен победить, Димопулос ответила.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" пленила нежной красотой и заговорила о бывших.

Также Politeka писала, что Могилевская на фоне слухов о романе с миллионером поделилась постельным фото.