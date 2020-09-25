32-річна російська актриса Христина Асмус повідомила, що у неї великі проблеми
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram в "сторіс" артистка опублікувала відео, в якому все розповіла. Асмус виглядала дуже втомленою і закатованою.
"Закінчилася репетиція і тільки що від мене пішов фоніатор. Загалом, рятують мене. У мене великі проблеми зі зв'язками", - поділилася актриса своєю бідою.
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При цьому Асмус додала, що сподівається, що виступ буде успішним.
Нагадаємо, Асмус нещодавно під час зйомок у Геленжику перехворіла.
Пізніше артистка розповіла шанувальникам, як вона знущається над своїм організмом.
"Все, повернулася в Москву і в ритм підйомів о 4 ранку, сну в машині і роботи по 20 годин», - написала в мережі Асмус.
Варто відзначити, що актриса не перший раз згадує, що їй доводиться працювати практично повну добу. Нещодавно Асмус місяць була в Геленджику, де день і ніч тривали зйомки шоу. Актриса переконувала шанувальників, що спала по 4 години. Триває це і вдома, в Москві. Якщо Асмус не перебільшує, то вона досить жорстко звертається зі своїм організмом.
Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим: «Без сліз не поглянеш».
Як повідомляла Politeka, пустотлива Христина Асмус в червоному вбранні позбавила чоловіків спокійного сну:"я з 4 ранку сьогодні працюю".
Також Politeka писала, що невгамовна Асмус в оточенні двох чоловіків зізналася, що хоче зробити на людях: «коли у тебе такооой...».