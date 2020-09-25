32-летняя российская актриса Кристина Асмус сообщила, что у нее большие проблемы

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм в «сторис» артистка опубликовала видео, в котором все рассказала. Асмус выглядела очень уставшей и замученной.

«Закончилась репетиция и только что от меня ушел фониатор. В общем, спасают меня. У меня большие проблемы со связками», - поделилась актриса своей бедой.

При этом Асмус добавила, что надеется, что выступление будет успешным.

Напомним, Асмус недавно во время съемок в Геленжике переболела.

Позже артистка рассказала поклонникам, как она издевается над своим организмом.

«Все, вернулась в Москву и в ритм подъемов в 4 утра, сна в машине и работы по 20 часов», - написала в Сети Асмус.

Стоит отметить, что актриса не первый раз упоминает, что ей приходится работать практически полные сутки. Недавно Асмус месяц была в Геленджике, где день и ночь продолжались съемки шоу. Актриса убеждала поклонников, что спала по 4 часа. Продолжается это и дома, в Москве. Если Асмус не преувеличивает, то она достаточно жестко обращается со своим организмом.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым: «Без слез не взглянешь».

Как сообщала Politeka, озорная Кристина Асмус в красном наряде лишила мужчин спокойного сна: "Я с 4 утра сегодня работаю".

Также Politeka писала, что неугомонная Асмус в окружении двух мужчин призналась, что хочет сделать на людях: «Когда у тебя такооой…».