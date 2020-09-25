51-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес продовжує підкорювати соціальні мережі

Про це пише Politeka.net.

Цього разу зірка опублікувала жаркий кадр у своєму особистому Instagram.

Швидше за все, що це кадр з нового кліпу Дженніфер Лопес, який вона записала з не менш відомим співаком Малумою, оскільки 51-річна зірка відзначила його у своїй публікації.

На знімку Дженніфер Лопес постала перед фанатами в новому образі: зірка зробила "хімію" на голові, яскравий макіяж і підібрала дивовижні сережки.

Більш того, в кадрі 51-річна зірка без сорому зігнулася як кішка, а на задньому плані можна побачити сторонніх чоловіків.

"Чотири години...",- підписала Дженніфер Лопес новий знімок, присвячений прем'єрі кліпу з Малумою.

Публікація припала до душі фанатам Джей Ло, через що вони засипали її захопленими коментарями.

"Ти так добре виглядаєш, я не можу чекати", " я так схвильований!", "Латинська королева", "Так добре без волосся", "Боже, Ти така красива", "Люблю тебе дуже сильно", "ви побачите, що це буде чудова пісня", "я так радий все побачити", "мій кумир, не можу дочекатися", - написали вони під знімком.

Раніше ми розповідали, як Дженніфер Лопес влаштувала ігри з молодим красенем.

Красуня, яка абсолютно не виглядає на свій вік, з'явилася на відео з гарячим красунчиком - колумбійським співаком і композитором Малумою.

Лопес була в обтягуючому топі, який навряд чи щось прикривав, при цьому дозволив помилуватися на її прес. Також співачка вбралася в костюм і шубу і зробила зачіску у вигляді кучерявих локонів, зачесаних наверх.

Крім того, спекотна красуня майже цілувалася з молодим красенем.

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