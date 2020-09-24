Легендарна модель Наомі Кемпбелл, незважаючи на вік, вміє привернути увагу до себе

Про це пише Politeka.net.

Свіжу публікацію 50-річна зірка зробила у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, Наомі Кемпбелл опублікувала своє архівне фото з гримерки, на якому можна побачити, як ще молода модель готується, мабуть, до виходу на подіум.

На фото у Наомі Кемпбелл з одягу лише мереживні трусики і ліфчик, а також рушник на голові, за допомогою якого зірка намагається "підсушити" волосся.

В якості підпису до фотографії Наомі вирішила процитувати відомого фотографа Стівена Майзеля, який отримав популярність після роботи в Vogue.

"Настрій: я прокинувся сьогодні вранці порожній, нічого не знаючи. Роздумуючи про всі ці минулі десятиліття, задаючись питанням, чи просунулися ми вперед в суспільстві або в житті? Що ж, ми збираємося повстати, як ніколи раніше, тому що карма повинна повернутися. Я збираюся залишатися в свідомості віри, і ми не дозволимо нікому або що-небудь змінити те, як ми себе почуваємо, і ми будемо позитивними в наших діях, і це теж пройде. І світ знову процвітатиме з рівністю. І ця надія стане реальністю", - йдеться в підписі.

"Просто ідеально"," повинна залишатися сильною"," приголомшливе фото"," Одна з моїх улюблених твоїх фотографій"," дуже красива", " ти таке джерело натхнення. Дякую за позитивну енергію та підтримку. До Вашого відома, це моя заставка!", "Приваблива жінка", - відреагували фанати на спекотне фото Наомі.

Раніше ми розповідали, що Наомі Кемпбелл засікли в обіймах молодої зірки.

На фото Наомі позувала в картатій накидці, а під нею можна побачити кошлатий наряд. Поруч стояла Зендая, яка була одягнена в смугастий низ, а зверху можна побачити картатий піджак або щось подібне.

Дівчата стояли поруч і навіть, можна сказати, обіймалися. Образ моделі доповнили яскравими макіяжами, демонструючи свою природну красу.

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