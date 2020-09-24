Відома російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва підкорила стильним виглядом в чорному

Зірка поділилася новим атмосферним знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Джанабаєва позує перед великим дзеркалом. Судячи з заднього фону, справа відбувається в гримерці. На ній розкішний чорний костюм з сорочкою, на якій співачка розстебнула верхні гудзики.

Томний макіяж ідеально підкреслює природну красу зірки, роблячи її погляд дуже спокусливим. Доповнює стильний образ висока зачіска.

Популярні новини зараз

Зірка-красуня "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук приголомшила змінами в зовнішності: "Ось це булочка!"

9-річний син Стоцької вразив схожістю з Кіркоровим, нове фото підірвало мережу: "Бідна Настя..."

Раптовий "фінт" долара, скасування штрафів і підвищення вартості газу - головне за ніч

"Новий чоловік": Бузова після розриву з нареченим з'явилася з блакитнооким красенем
Показати ще

Шанувальники Джанабаєвої тут же почали коментувати її нове фото.

"Красуня наша))) Люблю", "ви прекрасні", "Так багато косметики але без неї найкрасивіша", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Джанабаєва поділилася фото з пляжу. Вона позувала на шезлонгу, підібгавши струнку ніжку. Артистка позувала в міні, завдяки чому стали видні рівні достоїнства зірки. 

Сірий топ трохи "сховався" під білим жакетом, через який ледь помітні шикарні форми Джанабаєвої. 

Артистка розпустила недовге волосся і посміхалася. У відображенні її дзеркальних окулярів відбивається небо.

"Подарунок природи! На вулиці бабине літо, +21, терміново на вулицю і гуляти, гуляти!!!",- написала Альбіна. 

За три години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів. 

Нагадавши, апетитна Джанабаєва вразила витонченою фігуркою в шортах: "Статуеточка".

Як повідомляла Politeka, струнка Джанабаєва в білому вбранні заманила своєю чарівною посмішкою: "Ангел".

Також Politeka писала, що Джанабаєва здивувала постарілим видом на кадрах з гримерки: "на Мадонну в 62 схожа".