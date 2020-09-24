Такий образ нікого не залишить байдужим

Відома російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва підкорила стильним виглядом в чорному

Зірка поділилася новим атмосферним знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото Джанабаєва позує перед великим дзеркалом. Судячи з заднього фону, справа відбувається в гримерці. На ній розкішний чорний костюм з сорочкою, на якій співачка розстебнула верхні гудзики.

Томний макіяж ідеально підкреслює природну красу зірки, роблячи її погляд дуже спокусливим. Доповнює стильний образ висока зачіска.

Шанувальники Джанабаєвої тут же почали коментувати її нове фото.

"Красуня наша))) Люблю", "ви прекрасні", "Так багато косметики але без неї найкрасивіша", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Джанабаєва поділилася фото з пляжу. Вона позувала на шезлонгу, підібгавши струнку ніжку. Артистка позувала в міні, завдяки чому стали видні рівні достоїнства зірки.

Сірий топ трохи "сховався" під білим жакетом, через який ледь помітні шикарні форми Джанабаєвої.

Артистка розпустила недовге волосся і посміхалася. У відображенні її дзеркальних окулярів відбивається небо.

"Подарунок природи! На вулиці бабине літо, +21, терміново на вулицю і гуляти, гуляти!!!",- написала Альбіна.

За три години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

Нагадавши, апетитна Джанабаєва вразила витонченою фігуркою в шортах: "Статуеточка".

Як повідомляла Politeka, струнка Джанабаєва в білому вбранні заманила своєю чарівною посмішкою: "Ангел".

Також Politeka писала, що Джанабаєва здивувала постарілим видом на кадрах з гримерки: "на Мадонну в 62 схожа".