Відома російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва підкорила стильним виглядом в чорному
Зірка поділилася новим атмосферним знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Джанабаєва позує перед великим дзеркалом. Судячи з заднього фону, справа відбувається в гримерці. На ній розкішний чорний костюм з сорочкою, на якій співачка розстебнула верхні гудзики.
Томний макіяж ідеально підкреслює природну красу зірки, роблячи її погляд дуже спокусливим. Доповнює стильний образ висока зачіска.
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Шанувальники Джанабаєвої тут же почали коментувати її нове фото.
"Красуня наша))) Люблю", "ви прекрасні", "Так багато косметики але без неї найкрасивіша", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Джанабаєва поділилася фото з пляжу. Вона позувала на шезлонгу, підібгавши струнку ніжку. Артистка позувала в міні, завдяки чому стали видні рівні достоїнства зірки.
Сірий топ трохи "сховався" під білим жакетом, через який ледь помітні шикарні форми Джанабаєвої.
Артистка розпустила недовге волосся і посміхалася. У відображенні її дзеркальних окулярів відбивається небо.
"Подарунок природи! На вулиці бабине літо, +21, терміново на вулицю і гуляти, гуляти!!!",- написала Альбіна.
За три години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.
Нагадавши, апетитна Джанабаєва вразила витонченою фігуркою в шортах: "Статуеточка".
Як повідомляла Politeka, струнка Джанабаєва в білому вбранні заманила своєю чарівною посмішкою: "Ангел".
Також Politeka писала, що Джанабаєва здивувала постарілим видом на кадрах з гримерки: "на Мадонну в 62 схожа".