Такой образ никого не оставит равнодушным

Известная российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева покорила стильным видом в черном

Звезда поделилась новым атмосферным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Джанабаева позирует перед большим зеркалом. Судя по заднему фону, дело происходит в гримерке. На ней роскошный черный костюм с рубашкой, на которой певица расстегнула верхние пуговицы.

Томный макияж идеально подчеркивает естественную красоту звезды, делая ее взгляд очень соблазнительным. Дополняет стильный образ высокая прическа.

Поклонники Джанабаевой тут же принялись комментировать ее новое фото.

«Красавица наша))) Люблю», «Вы прекрасны», «Так много косметики но без неё самая красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джанабаева поделилась фото с пляжа. Она позировала на шезлонге, поджав стройную ножку. Артистка позировала в мини, благодаря чему стали видны ровные достоинства звезды.

Серый топ немного "спрятался" под белым жакетом, из-за которого едва заметны шикарные формы Джанабаевой.

Артистка распустила недлинные волосы и улыбалась. В отражении ее зеркальных очков отражается небо.

"Подарок природы! На улице бабье лето, +21, срочно на улицу и гулять, гулять!!!", - написала Альбина.

За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

Напомним, аппетитная Джанабаева впечатлила точеной фигуркой в шортах: "Статуэточка".

Как сообщала Politeka, стройная Джанабаева в белом наряде завлекла своей обворожительной улыбкой: "Ангел".

Также Politeka писала, что Джанабаева удивила постаревшим видом на кадрах из гримерки: "На Мадонну в 62 похожа".