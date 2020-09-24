Известная российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева покорила стильным видом в черном

Звезда поделилась новым атмосферным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Джанабаева позирует перед большим зеркалом. Судя по заднему фону, дело происходит в гримерке. На ней роскошный черный костюм с рубашкой, на которой певица расстегнула верхние пуговицы.

Томный макияж идеально подчеркивает естественную красоту звезды, делая ее взгляд очень соблазнительным. Дополняет стильный образ высокая прическа.

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Поклонники Джанабаевой тут же принялись комментировать ее новое фото.

«Красавица наша))) Люблю», «Вы прекрасны», «Так много косметики но без неё самая красивая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джанабаева поделилась фото с пляжа. Она позировала на шезлонге, поджав стройную ножку. Артистка позировала в мини, благодаря чему стали видны ровные достоинства звезды. 

Серый топ немного "спрятался" под белым жакетом, из-за которого едва заметны шикарные формы Джанабаевой. 

Артистка распустила недлинные волосы и улыбалась. В отражении ее зеркальных очков отражается небо.

"Подарок природы! На улице бабье лето, +21, срочно на улицу и гулять, гулять!!!", - написала Альбина. 

За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. 

Напомним, аппетитная Джанабаева впечатлила точеной фигуркой в шортах: "Статуэточка".

Как сообщала Politeka, стройная Джанабаева в белом наряде завлекла своей обворожительной улыбкой: "Ангел".

Также Politeka писала, что Джанабаева удивила постаревшим видом на кадрах из гримерки: "На Мадонну в 62 похожа".