Известная российская певица и супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева покорила стильным видом в черном
Звезда поделилась новым атмосферным снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Джанабаева позирует перед большим зеркалом. Судя по заднему фону, дело происходит в гримерке. На ней роскошный черный костюм с рубашкой, на которой певица расстегнула верхние пуговицы.
Томный макияж идеально подчеркивает естественную красоту звезды, делая ее взгляд очень соблазнительным. Дополняет стильный образ высокая прическа.
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Поклонники Джанабаевой тут же принялись комментировать ее новое фото.
«Красавица наша))) Люблю», «Вы прекрасны», «Так много косметики но без неё самая красивая», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Джанабаева поделилась фото с пляжа. Она позировала на шезлонге, поджав стройную ножку. Артистка позировала в мини, благодаря чему стали видны ровные достоинства звезды.
Серый топ немного "спрятался" под белым жакетом, из-за которого едва заметны шикарные формы Джанабаевой.
Артистка распустила недлинные волосы и улыбалась. В отражении ее зеркальных очков отражается небо.
"Подарок природы! На улице бабье лето, +21, срочно на улицу и гулять, гулять!!!", - написала Альбина.
За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.
Напомним, аппетитная Джанабаева впечатлила точеной фигуркой в шортах: "Статуэточка".
Как сообщала Politeka, стройная Джанабаева в белом наряде завлекла своей обворожительной улыбкой: "Ангел".
Также Politeka писала, что Джанабаева удивила постаревшим видом на кадрах из гримерки: "На Мадонну в 62 похожа".