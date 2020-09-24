Російська телеведуча Анфіса Чехова продовжує насолоджуватися відпочинком в сонячній Туреччині

Про це пише Politeka.net.

Цього разу зірка вирішила порадувати чоловічу частину своєї аудиторії в соцмережі Instagram.

Так, популярна телеведуча Анфіса Чехова опублікувала доросле фото, на якому її можна побачити практично голою.

Спекотний знімок, опублікований в Instagram, російська зірка зробила в мармуровому джакузі.

"Здається Instagram почав банити напівголі фото. А я так хотіла порадувати 35% моєї чоловічої аудиторії. Адже вони пишуть в директ: мовляв, Анфіса, ви всі духи жіночі рекламуєте, косметику та постільну білизну, а про нас, мужиків, забуваєте. Ось, згадала про вас, хлопчики, а Instagram взяв і всю малину нам обламав", - йдеться в підписі до нової публікації.

Фанати завалили телеведучу лайками і коментарями, а також відзначили, що на цьому знімку мереживні трусики "явно зайві".

"Це якийсь збій з цими лайками в Instagram", "Трусики це зайве", "просто мрія", "красуня", " Ого...", "Яка красива лазня"," яка хороша"," Ти просто ракета, Анфіса"," Анфіса, ви така шикарна"," ти принадність"," о боже, як красиво"," Хороший горіх"," Анфіса, спасибі велике, що про нас не забуваєте"," красиве фото вийшло", - написали вони під публікацією Чеховою.

Раніше ми розповідали, як Анфіса Чехова здивувала знімком з турком.

У ці дні Чехова насолоджується теплом і сонцем в спекотній Туреччині. На новому фото ведуча показала, як насолоджується спокійною прогулянкою по річці на гондолі. Знімок ніби просякнутий духом Венеції.

На фото Чехова позує сидячи в човні в розкішній чорній сукні з розлітається спідницею, яку вона задерла вгору, оголивши свої довгі засмаглі ніжки. Фігура ведучої так і приковує до себе погляд.

За знаменитістю можна побачити турка, який виконує роль гондольєра.

Нагадавши, безстрашна Анфіса Чехова дозволила зазирнути собі під спідницю у величезному розрізі.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Анфіса Чехова запаморочила голову видом в червоній тісній сукні:»готовий роздягати".

Також Politeka писала, що випила Анфіса Чехова блиснула сміливим декольте і змусила собою милуватися.