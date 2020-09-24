Юна онука Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила бешкетним образом на вулицях Нью-Йорка

19-річна красуня, яка пробує просувати себе як співачка і модель, поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Соня, яка зараз повернулася в Нью-Йорк, позує посеред залитої сонцем вулиці. На ній вільна сіра кофта і короткі яскраво-блакитні шорти, що відкривають її стрункі ніжки.

Соня залишила волосся розпущеним, а на її обличчі не помітно макіяжу, що робить її образ ще більш свіжим і природним.

Шанувальники красуні тут же засипали її компліментами.

"Красуня", "дуже круто", "Чарівна", "Соня краще за всіх", "волосся шик", - пишуть люди в коментарях до фото.

До цього ми писали, що Соня полонила шанувальників осіннім образом. У себе в Instagram дівчина опублікувала Осіннє фото, на якому позувала в білосніжних спортивних штанях і білому светрі. Соня доповнила образ красивою маскою з візерунками і сумочкою. Волосся дівчина вирішила залишити розпущеним.

"Готова до гарячого шоколаду, хрустким листям і затишному светру", - підписала знімок красуня, натякаючи на остаточний прихід осені.

За годину її фото зібрало півтисячі лайків. У коментарях шанувальники красуні залишили їй кілька компліментів.

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