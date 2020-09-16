Девушка знает, как подчеркнуть свою красоту

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась натуральной красотой с минимумом макияжа

19-летняя красавица, которая сейчас учится и стоит модельную карьеру в Нью-Йорке, разместила на своей странице в Instagram нежное фото, показав, как ухаживает за кожей лица, передает Politeka.net.

Соня предстала перед камерой с распущенными аккуратно уложенными волосами и легким макияжем. Внучка Ротару надела легкую голубую блузку, оставив верхние пуговицы расстегнутыми и слегка оголив бюст. Также внимание привлекает яркий красный маникюр девушки.

"Сияющая кожа всегда в 🤍💫", — написала Евдокименко под фото и рассказала о своей новой пудре.

Снимок сразу же собрал сотни лайков и комплименты в комментариях: "Ого шикарное фото🔥🔥🔥". Знаменитая бабушка тоже не устояла и оценила фото внучки.

Ранее внучка Софии Ротару устроила дерзкую фотосессию в машине в соблазнительном наряде. На фото Соня сидит в авто с открытой дверцей. На девушке стильный купальник цвета хаки с глубоким декольте и кокетливым декором на нем. Сверху красотка накинула свободную белую рубашку, которую она оставила расстегнутой.

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что внучка Ротару впечатлила нарядом для прогулки по Нью-Йорку, мама не сдержалась.