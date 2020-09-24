Юная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко покорила озорным образом на улицах Нью-Йорка
19-летняя красотка, которая пробует продвигать себя как певица и модель, поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке Соня, которая сейчас вернулась в Нью-Йорк, позирует посреди залитой солнцем улицы. На ней свободная серая кофта и короткие ярко-голубые шорты, открывающие ее стройные ножки.
Соня оставила волосы распущенными, а на ее лице не заметно макияжа, что делает ее образ еще более свежим и естественным.
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Поклонники красотки тут же засыпали ее комплиментами.
«Красавица», «Очень круто», «Очаровательная», «Соня лучше всех», «Волосы шик», - пишут люди в комментариях к фото.
До этого мы писали, что Соня пленила поклонников осенним образом. У себя в Инстаграм девушка опубликовала осеннее фото, на котором позировала в белоснежных спортивных штанах и белом свитере. Соня дополнила образ красивой маской с узорами и сумочкой. Волосы девушка решила оставить распущенными.
«Готова к горячему шоколаду, хрустящим листьям и уютному свитеру», - подписала снимок красотка, намекая на окончательный приход осени.
За час ее фото собрало полтысячи лайков. В комментариях поклонники красотки оставили ей несколько комплиментов.
Напомним, озорная внучка Софии Ротару сразила наповал нежным образом: "Леди-грация".
Как сообщала Politeka, сияющая внучка Софии Ротару продемонстрировала натуральную красоту, домашнее фото.
Также Politeka писала, что озорная внучка Ротару очаровала яркой красотой, заговорив о личном: «Готова к горячему…».