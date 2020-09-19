Внучка Ротару Соня Евдокименко похвасталась стильным образом, который подчеркнул ее красоту

Как сообщает Politeka.net, сейчас внучке Софии Ротару Соне Евдокименко всего 18 лет, тем не менее, девушка зря времени не теряла и за столь юный возраст смогла многого добиться сама: стала лицом модного бренда, приняла участие в фотосессиях для модных коллекций и покорила подиумы.

Несмотря на то, что штат Нью-Йорк находится на первом месте в США по количеству зараженных китайским вирусом, Соня не боится появляться на улице в нежном образе.

Девушка отправилась на прогулку по городу. Для этого она выбрала длинное платье сиреневого цвета с нежными цветочками, черные сапожки на высоком каблуке и сумочку с золотой пряжкой, которые создают эффектный образ красавицы-украинки. Она кокетливо держит край платья, а ее шелковые длинные волосы каскадом струятся по плечам.

На нежном лице с едва заметным природным макияжем выделяется счастливая улыбка. На губах – едва заметный блеск. Она предпочла обойтись без аксессуаров а ее наряд позволил вдоволь налюбоваться ее идеальной красотой. Образ вышел элегантным и бесподобным, действительно гордость бабушки.

Подписчикам соответствующий снимок пришелся по вкусу. Они не престают восхищаться красотой и естественной грацией-леди модели.

"Какая красуня😻 Люблю тебя, Сонечка💖", "Ты просто бесподобная!!!!! Мы все очень очень сильно любим тебя ❤️😍😘", "Люблю этот образ".

Напомним, дерзкая внучка Ротару показала мастер-класс на ринге, бабушка может быть спокойна.

Как сообщала Politeka, вечно молодая София Ротару засветила всю свою семью на празднике.

Также Politeka писала, что внучка Ротару впечатлила нарядом для прогулки по Нью-Йорку, мама не сдержалась.