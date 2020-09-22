На бабушку совсем не похожа

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко пленила осенним образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала осеннее фото, на котором позировала в белоснежных спортивных штанах и белом свитере. Соня дополнила образ красивой маской с узорами и сумочкой. Волосы девушка решила оставить распущенными.

«Готова к горячему шоколаду, хрустящим листьям и уютному свитеру», - подписала снимок красотка, намекая на окончательный приход осени.

За час ее фото собрало полтысячи лайков. В комментариях ей оставили несколько комплиментов.

«Супер», «Милая», «Красота», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко показала себя на прогулке. Красотка позировала в черном пиджаке, светлых коротких шортах и соблазнительной маечке на бретельках. Соня стояла возле столба и улыбалась на камеру.

Кроме этого, недавно Евдокименко устроила дерзкую фотосессию в машине. Красотка надела пикантный наряд на завязочках, а сверху набросила белую рубашку. Девушка сидела в машине и соблазнительно смотрела в кадр.

Как известно, Соня Евдокименко – это дочка Руслана Евдокименко, сына Софии Ротару. Девушке всего 19 лет, но она уже успела поучиться заграницей и попробовать себя в разных профессиях.

Напомним, что беззаботная Соня Евдокименко раскинулась в машине в соблазнительном наряде, впечатлив даже бабушку: «Чудо».

А еще Politeka писала, что Соня Евдокименко сразила наповал нежным образом: "Леди-грация".

Также Politeka сообщала, что Соня Евдокименко продемонстрировала натуральную красоту, домашнее фото.