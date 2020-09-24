Український гуморист Юрій Ткач порвав соцмережі знімком з Наталією Могилевською

Про це пише Politeka.net.

Спекотний знімок, який викликав справжній фурор серед шанувальників, зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач опублікував у своєму мікроблозі Instagram.

Так, гуморист і шоумен похвалився знімком, на якому видно, як співачка Наталія Могилевська цілує його в щоку.

Більш того, Юрій Ткач з гумором підписав знімок, який був зроблений за лаштунками нового шоу "Маскарад".

"Цього моменту чекав 36 років", - підписав він спільне фото з Наталією Могилевською.

Користувачам припало до душі таке фото, тому вони засипали Юрія Ткача лайками і захопленими коментарями. Хтось навіть припустив, що шоумену серйозно дістанеться від дружини після того, як вона побачить цю публікацію.

"Класні", "Наташа красуня", "треба було в лисину", "найкращі, кайфую від вас", " Все, Юра, ми більше не друзі...", "Пацани, мрія збулася", "Супер бомба", "а ляща від дружини 5 секунд", "головне вірити, і мрія збувається", "треба, щоб хлопчик цілував дівчинку", "гарненькі", - написали фанати в коментарях.

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Комік опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позує поруч з дружиною Вікторією. Парочка постала крупним планом-неможливо не помітити дивного подібності між ними, більш того, здається, що вони навіть однаково витріщили очі.

Вікторія вхопилася пальцями за підборіддя чоловіка, нібито "розтягуючи" його в усмішці, при цьому сама також кривлялася на камеру.

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