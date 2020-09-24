Український гуморист Юрій Ткач порвав соцмережі знімком з Наталією Могилевською
Про це пише Politeka.net.
Спекотний знімок, який викликав справжній фурор серед шанувальників, зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач опублікував у своєму мікроблозі Instagram.
Так, гуморист і шоумен похвалився знімком, на якому видно, як співачка Наталія Могилевська цілує його в щоку.
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Більш того, Юрій Ткач з гумором підписав знімок, який був зроблений за лаштунками нового шоу "Маскарад".
"Цього моменту чекав 36 років", - підписав він спільне фото з Наталією Могилевською.
Користувачам припало до душі таке фото, тому вони засипали Юрія Ткача лайками і захопленими коментарями. Хтось навіть припустив, що шоумену серйозно дістанеться від дружини після того, як вона побачить цю публікацію.
"Класні", "Наташа красуня", "треба було в лисину", "найкращі, кайфую від вас", " Все, Юра, ми більше не друзі...", "Пацани, мрія збулася", "Супер бомба", "а ляща від дружини 5 секунд", "головне вірити, і мрія збувається", "треба, щоб хлопчик цілував дівчинку", "гарненькі", - написали фанати в коментарях.
До цього ми розповідали, що 36-річний український артист Юрій Ткач, зірка "Квартал 95", порадував шанувальників свіжим сімейним фото
Комік опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позує поруч з дружиною Вікторією. Парочка постала крупним планом-неможливо не помітити дивного подібності між ними, більш того, здається, що вони навіть однаково витріщили очі.
Вікторія вхопилася пальцями за підборіддя чоловіка, нібито "розтягуючи" його в усмішці, при цьому сама також кривлялася на камеру.
Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачем в гримерці, вигляд вражає.
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