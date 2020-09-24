Украинский юморист Юрий Ткач порвал соцсети снимком с Натальей Могилевской

Об этом пишет Politeka.net.

Жаркий снимок, который произвел настоящий фурор среди поклонников, звезда Студии "Квартал 95" Юрий Ткач опубликовал в своем микроблоге Instagram.

Так, юморист и шоумен похвастался снимком, на котором видно, как певица Наталья Могилевская целует его в щеку.

Более того, Юрий Ткач с юмором подписал снимок, который был сделан за кулисами нового шоу "Маскарад".

"Этого момента ждал 36 лет", - подписал он совместное фото с Натальей Могилевской.

Пользователям пришлось по душе такое фото, поэтому они засыпали Юрия Ткача лайками и восторженными комментариями. Кто-то даже предположил, что шоумену серьезно достанется от жены после того, как она увидит эту публикацию.

"Классные", "Наташа красотка", "Надо было в лысину", "Самые лучшие, кайфую от вас", "Все, Юра, мы больше не друзья...", "Пацаны, мечта сбылась", "Супер бомба", "А ляща от жены 5 секунд", "Главное верить, и мечта сбывается", "Надо, чтобы мальчик целовал девочку", "Хорошенькие", - написали фанаты в комментариях.

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Комик опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором позирует рядом с супругой Викторией. Парочка предстала крупным планом - невозможно не заметить удивительного сходства между ними, более того, кажется, что они даже одинаково выпучили глаза.

Виктория ухватилась пальцами за подбородок мужа, будто бы "растягивая" его в улыбке, при этом сама также кривлялась на камеру.

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