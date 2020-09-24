Тіна Кароль поділилася вражаючими кадрами зі зйомок свого нового кліпу

Не так давно популярна українська співачка випустила кліп на пісню «Знайти своїх». Тепер же Кароль вирішила показати шанувальникам, як проходили його зйомки і що залишилося за кадром. Зірка поділилася відповідним відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

На опублікованих співачкою кадрах можна побачити, як проходив знімальний процес. Сама Кароль в повітряних сукнях і спокусливих костюмах позує на тлі різних локацій, серед яких опинилися річка з підвішеною до мосту машиною, кімната готелю, де Тіна напала з сокирою на чоловіка, салон автомобіля і не тільки.

"Тонули, падали, вибухали, горіли, літали...та чого тільки не робили. Тобто, насправді ... воювали,рубали сокирою, захищали і калічили винних", - перерахував режисер все, що відбувалося на знімальному майданчику.

Шанувальники Кароль активно обговорюють нове відео.

"Очманіло! Найкраща", "Така трудомістка і колосальна робота, геніально просто, я в захопленні", " Вау! Робота геніальна! Спасибі величезне за ту мудрість і глибину пісень", "захват", "Словами не описати як це неймовірно", "це просто шедевр", "найкрасивіша найкрутіший голос", "стільки роботи вкладено в це, низький уклін", - пишуть люди.

Нагадавши, Кароль запаморочила голову топом своїх найсміливіших образів:"левиця, ангелок і навіть рок-Діва".

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