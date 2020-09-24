Анна Сєдокова поділилася відвертим кадром зі свого медового місяця з новоявленим чоловіком Янісом Тіммою

Як стало відомо днями, популярна українська співачка таємно зіграла весілля зі своїм коханим ще на початку місяця. Тепер же щасливі наречені вирішили показати, як проходить їх медовий місяць. Нове фото з'явилося в Instagram Сєдокової, пише Politeka.net.

На знімку чоловік з дружиною позують на балконі. При цьому на Янісі чорні штани і розстебнута біла сорочка, а ось Сєдокова вирішила не обтяжувати себе зайвим одягом. Так, співачка постала в спокусливій синій білизні і панчохах, а зверху кокетливо накинула чорну кофту. Пара застигла в пристрасній позі, тісно притулившись один до одного.

"Які чоловік і дружина, такі і весільні фотосесії", - підписала знімок співачка.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Ось такі і повинні бути фотосесії. Гаряче і прекрасно", "Крута фотка, але почуття не надовго, в плані пристрасті,... Скоро все пройде... І фото інші будуть... Спокійні, сімейні, ну а якщо ні, то це гра», "вже не знають, як і в яких позах себе показати. Занадто нав'язливо", "і що це за фото? Гидота", "як же це красиво", "Ох здається інтимне життя у вас насичена клас!", "Анна ну це занадто", " Навальний, що ти твориш?", "Труси де загубила?",- пишуть люди.

Нагадавши, Сєдокова без штанів осоромилася розвагами у фан-секторі, але Бузова оцінила.

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Сєдокової в білому міні затьмарила зіркову матір на її ж весіллі: "я більше не наречена".

Також Politeka писала, що Сєдокова нарешті поділилася кадрами з таємницею весілля, Нікітюк оцінила.