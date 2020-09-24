Курс долара і рівень інфляції залежить безпосередньо від дій НБУ

Таку думку в ефірі телеканалу Україна 24 озвучив економіст Павло Кухта, передає Politeka.net.

Він попередив, що курс долара в 2021 році буде стабільним за умови, якщо влада не розірве програму співпраці з МВФ.

"Швидше за все курс долара буде стабільним до кінця року. І навіть наступного року, якщо не відбудеться або нової кризи в світі, тоді економіка країни може впасти і курс валюти теж, або якщо не буде зроблено грубих помилок в нашій політиці, зокрема у відносинах з МВФ. Тобто якщо ми не розірвемо програму з МВФ тощо. Якщо буде збережена більш-менш стабільність, вище 30 грн курс не піде", - озвучив Павло Кухта свій прогноз в ефірі телеканалу.

Крім цього, аналітик спробував спрогнозувати рівень інфляції в Україні на 2021 рік і нагадав, що в держбюджет закладено зростання цін на 7%.

"Це все залежатиме від курсу НБУ. Тут у нас є така вилка, тобто вони будуть вибирати, як можна діяти. Інфляція зараз у нас близько 2%. Мета НБУ-5%. Ті розрахунки, які покладені під бюджет — понад 7%. Відповідно, НБУ може або фактично погодитися з тим, що йому зараз нав'язує уряд, і тоді ціни будуть рости і це вдарить по кишенях українців. Або НБУ з цим не погодиться, буде тримати інфляцію під контролем, більш стрімкого зростання цін не буде, але тоді будуть проблеми з виконанням бюджету в тому вигляді, в якому його зараз подали", — резюмував Кухта, спілкуючись з журналістами в ефірі телеканалу.

Раніше НБУ попереджав українців про новий стрибок цін на продукти і послуги.

Як відзначили в регуляторі, в серпні інфляція в річному вимірі (2,5%) залишалася нижче цільового діапазону Нацбанку 5% ± 1 п.п, Але вона може прискоритися до кінця 2020 року.

Не виключено, що інфляція може повернутися в межі цільового діапазону до кінця року на тлі пожвавлення попиту з боку споживачів.

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