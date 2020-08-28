27 августа в Житомирской области впервые за сто лет наши историческое сокровище
Как передает Politeka.net, в поселке Городица раскопали 32 серебрянника времен князя Владимира Великого и Святополка Ярополковича. Александр Алферов из Института истории Украины НАН рассказал о находке и опубликовал уникальные кадры на своей странице в социальной сети "Facebook".
Историки установили, что деньги были изготовлены в 1000-1019 годах нашей эры. С одной стороны на монетах изображен князь, а на другой - его знак: у Владимира это был трезубец, а у Святополка - двузубец. Подчеркивается, что подобных находок национального значения в Украине не делали уже более ста лет.
По словам Александра Алферова, национальное сокровище нашли при бытовых обстоятельтвах 27 августа. Вечером с историком связались через его знакомых и сообщили о важной находке. Ее решили передать государству, согласно закону.
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"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости", – заявил ученый. - "Монеты не должны потеряться "в калидорах", а должны быть переданы в музей".
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