В прошлом году все было по-другому

Денежная масса в Украине немного подросла

Об этом информирует Politekа со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой Национального банка Украины.

Так, в августе текущего года она возросла на 0,7% (до 1 трлн 676,923 млрд грн). В свою очередь, резервные средства за прошлый месяц увеличились до 562,323 млрд грн (на 2,4%).

По оперативным данным Нацбанка, объем наличных денег в обращении в июле увеличился до 462,197 млрд гривен (на 3% ), с начала года – на 20,2% (с 384,366 млрд гривен).

В прошлом году денежная база выросла с 435,798 млрд гривен до 477,491 млрд гривен (на 9,6% ), денежная масса в 2019-м увеличилась с 1 277,6 млрд до 1 438,311 млрд гривен (на 12,3%).

Politeka писала, что в 2020 году в Украине количество наличных денег увеличилось на 61,2 миллиарда гривен (на 14,4%). Как подсчитали представители НБУ, состоянием на 1 июля в обращении было 486,3 миллиарда гривен: из них 483,4 миллиарда - банкнотами, и еще 2,8 миллиарда - монетами. Больше всего - купюр номиналом 200 гривен.

"Следовательно, на одного украинца приходится 71 банкнот, а разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 185 (в начале года - 70 банкнот и 182 монеты соответственно)", - такие данные проводятся в сообщении.

Как считают в госструктуре, во время карантина наличка стала дольше задерживаться "на руках", и на это могли повлиять много факторов. Так из-за ограничений украинцы стали покупать товаров и оплачивать услуги, а вместо этого началось массовое скопление денег на "черный день". По словам пресс-службы, такое же явление наблюдали и в других странах, которые ввели карантин.

В Украине любой банк может закрыть счет даже без ведома клиента.

Такая возможность предусмотрена новыми правилами обращения банков с клиентами, которые заработали в сентябре. Они регулируют ряд вопросов, связанных с открытием, закрытием счетов и депозитов, пишет UBR.

Банк может принять такое решение, оценив риски обслуживания клиента с точки зрения финансового мониторинга. Счет закроют если банк не сможет оценить происхождение средств клиента, убедиться в законности происхождения и т.п.

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