"Такий вже у мене характер - стрімкий"

Наталя Могилевська заінтригувала новими романтичними фото зі своїм "таємним коханим" Олегом Рижовим, роман з яким вона раніше заперечувала

Нещодавно популярна співачка викликала справжній переполох, засвітившись на світському заході з бізнесменом-мільйонером Олегом Рижовим. Пізніше Могилевська заявила, що вони просто друзі, які вирішили попрацювати над спільним проектом.

Однак, на цьому їх спільні виходи не закінчилися. Так, напередодні Могилевська прийшла в компанії Рижова на презентацію нового українського шоу. У своєму Instagram співачка поділилася чорно-білими фото, на яких бізнесмен подає їй руку, допомагаючи вийти з машини. На одному зі знімків зірка завдоволено притискається до мільйонера.

"Як ви думаєте, чи повинен чоловік подавати жінці руку коли вона виходить з автомобіля? Я взагалі не можу дочекатися. Завжди вилітаю перша і всі мої друзі-чоловіки за звичкою, коли ми під'їжджаємо кажуть: «Наташа сиди, спочатку я подам тобі руку». Тому що я завжди лечу вперед, такий вже у мене характер – стрімкий", - розповіла зірка і поцікавилася у своїх передплатників їх думкою про такі прояви ввічливості.

Шанувальники Могилевської активно коментують цей пост.

"Галантність-ніколи не застаріє!", "Як красиво сказано. Згодна з усім", "красива пара", "Наташа ви чудово виглядаєте. Продовжуйте в тому ж дусі. Обожнюю вас", - пишуть люди.

Нагадаємо, розкута Могилевська в ночнушке засвітилася в компанії красеня-бізнесмена: молодіє на очах.

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